Wüstenrot & Württembergische: Aktienrückkauf – 10. Zwischenmeldung
Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert über den jüngsten Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms und legt detaillierte Kennzahlen zum Erwerb eigener Aktien offen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) veröffentlicht eine Mitteilung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zum Erwerb eigener Aktien.
- Im Zeitraum 16.03.2026–20.03.2026 wurden insgesamt 34.879 Namensaktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
- Im genannten Zeitraum lag der gewichtete Durchschnittskurs zwischen 16,196118 EUR und 16,644747 EUR; das aggregierte Volumen der Käufe betrug 687.313,48 EUR.
- Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung/Start: 12.01.2026) wurden bis einschließlich 20.03.2026 insgesamt 300.000 Namensaktien zurückgekauft.
- Die Ausführung erfolgte durch die beauftragte Bank Landesbank Baden‑Württemberg (LBBW) ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
- Detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investor‑Relations‑Seite der W&W AG (www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie) verfügbar; Kontakt Investor Relations: Tel. 0711/662-725252, E‑Mail ir@ww-ag.com.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,10 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.747,17PKT (-2,63 %).
-1,26 %
-3,41 %
-5,13 %
+7,78 %
+12,63 %
-9,24 %
-13,78 %
-21,15 %
-49,89 %
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