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    Wüstenrot & Württembergische: Aktienrückkauf – 10. Zwischenmeldung

    Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert über den jüngsten Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms und legt detaillierte Kennzahlen zum Erwerb eigener Aktien offen.

    Wüstenrot & Württembergische: Aktienrückkauf – 10. Zwischenmeldung
    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) veröffentlicht eine Mitteilung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zum Erwerb eigener Aktien.
    • Im Zeitraum 16.03.2026–20.03.2026 wurden insgesamt 34.879 Namensaktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
    • Im genannten Zeitraum lag der gewichtete Durchschnittskurs zwischen 16,196118 EUR und 16,644747 EUR; das aggregierte Volumen der Käufe betrug 687.313,48 EUR.
    • Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung/Start: 12.01.2026) wurden bis einschließlich 20.03.2026 insgesamt 300.000 Namensaktien zurückgekauft.
    • Die Ausführung erfolgte durch die beauftragte Bank Landesbank Baden‑Württemberg (LBBW) ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
    • Detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investor‑Relations‑Seite der W&W AG (www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie) verfügbar; Kontakt Investor Relations: Tel. 0711/662-725252, E‑Mail ir@ww-ag.com.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,10 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.747,17PKT (-2,63 %).


    Wuestenrot & Wuerttembergische

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    ISIN:DE0008051004WKN:805100





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