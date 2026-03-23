2,5 Billionen weg: TACO-Trade dreht Anleihen – alles hängt an Trump

Zuvor hatten steigende Ölpreise die Renditen weltweit nach oben getrieben. Höhere Energiepreise schüren Inflationsängste und entwerten die festen Zinszahlungen von Anleihen. Der Gesamtwert von Staats-, Unternehmens- und strukturierten Papieren fiel binnen Wochen von rund 77 Billionen auf 74,4 Billionen US-Dollar. Besonders Staatsanleihen standen im Fokus des Ausverkaufs.

Der Iran-Krieg hat die globalen Anleihemärkte ins Wanken gebracht – doch eine kurzfristige Entspannung zeigt, wie stark die Märkte inzwischen auf jede politische Wendung reagieren. Nach Verlusten von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar im März konnten sich zuletzt US-Staatsanleihen vorübergehend stabilisieren und stoppten damit den jüngsten Renditeanstieg, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen.

Wie stark die Nervosität ist, zeigt sich exemplarisch in den USA: Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen überschritt erstmals seit Juni die Marke von 4 Prozent und stieg zeitweise um bis zu 11 Basispunkte. Auch die Rendite der zehnjährigen Anleihe erreichte zunächst ein Mehrmonatshoch, gab nach Trumps Aussagen zeitweise deutlich nach und fiel zwischenzeitlich auf rund 4,35 Prozent, bevor sie sich im weiteren Verlauf erneut bewegte.

Mit den Signalen einer möglichen Deeskalation drehte sich das Bild jedoch kurzfristig. Die Renditen gaben über verschiedene Laufzeiten hinweg zeitweise nach, während auch die Ölpreise deutlich zurückkamen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgten jedoch widersprüchliche Signale: Während Trump von "produktiven Gesprächen" sprach, wurden entsprechende Angaben aus dem Iran bestritten.

Am Markt rückt damit erneut ein bekanntes Muster in den Fokus, das als "TACO-Trade" beschrieben wird – die Erwartung, dass Trump nach harten Drohungen wieder zurückrudert. Die Bewegung erwies sich jedoch als fragil – ein Teil der Rückgänge wurde im weiteren Verlauf wieder aufgeholt. Gregory Faranello, Leiter des Bereichs US-Zinsen bei Amerivet Securities, bringt die Dynamik auf den Punkt: "US-Staatsanleihen haben die Ölpreise nachgebildet, und genau das sehen wir gerade."

Die Entwicklung zeigt, wie eng Anleihenmärkte und Energiepreise inzwischen miteinander verknüpft sind. Noch vor wenigen Tagen hatten Geldmärkte sogar eine Zinserhöhung der US-Notenbank nahezu vollständig eingepreist, inzwischen wurden diese Erwartungen wieder zurückgenommen.

Für Anleger entsteht damit ein widersprüchliches Bild: Kurzfristige Entspannungssignale wechseln sich mit neuen Risiken ab, während Anleiherenditen zunehmend von geopolitischen Schlagzeilen getrieben werden. Die Entwicklung bleibt hochdynamisch und kann sich mit jeder neuen politischen Aussage kurzfristig drehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



