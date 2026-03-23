Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.03.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 23.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-5,25 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-1,54 %), DAX Performance (-1,41 %), ArcelorMittal SA (-3,65 %), Allianz SE (-1,53 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|NB4NPW
|Long
|13,36
|1,07 Mio.
|ArcelorMittal SA
|NB30WP
|Long
|3,07
|364,90 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|3,18
|86,33 Tsd.
|Allianz SE
|DQ4SXJ
|Long
|4,02
|48,24 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WHG
|Short
|10,60
|38,15 Tsd.
|E.ON SE
|DQ54GU
|Long
|20,70
|30,84 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WHQ
|Short
|10,63
|26,84 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PU99M8
|1,60 Mio.
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|677,75 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PF4DAX
|235,26 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PF3DAX
|172,78 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9VQJ
|160,94 Tsd.
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