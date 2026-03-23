70 Prozent Wirksamkeit: Ist das Pfizers Durchbruch gegen Borreliose?

Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Pfizer und das französische Unternehmen Valneva gaben am Montag bekannt, dass ihr experimenteller Impfstoff gegen die bakterielle Infektion Lyme-Borreliose in einer Phase-III-Studie eine Wirksamkeit von über 70 Prozent gezeigt hat, wie Reuters berichtet. Zudem teilte Pfizer mit, dass das Unternehmen die Zulassung des Impfstoffs mit der Bezeichnung PF-07307405 in den USA beantragen wolle.

Zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose – die durch Bisse infizierter Zecken übertragen wird – gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff, nachdem GSK im Jahr 2002 seinen Lymerix-Impfstoff wegen unzureichender Verbrauchernachfrage eingestellt hatte. Während der Pfizer-Valneva-Impfstoff ab dem 28. Tag nach der vierten Dosis eine Wirksamkeit von 73,2 Prozent aufwies, wurde das primäre Ziel in der ersten Analyse verfehlt, da im Rahmen der Studie weniger Lyme-Fälle als erwartet auftraten, was zu einer geringen Anzahl von Datenpunkten führte.