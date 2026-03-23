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    Borreliose-Impfstoff

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    70 Prozent Wirksamkeit: Ist das Pfizers Durchbruch gegen Borreliose?

    Ein Borreliose-Impfstoff mit mehr als 70 Prozent Wirksamkeit bringt Bewegung in den Markt. Jetzt rückt sogar ein Zulassungsantrag in den USA näher.

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    Borreliose-Impfstoff - 70 Prozent Wirksamkeit: Ist das Pfizers Durchbruch gegen Borreliose?
    Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa

    Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Pfizer und das französische Unternehmen Valneva gaben am Montag bekannt, dass ihr experimenteller Impfstoff gegen die bakterielle Infektion Lyme-Borreliose in einer Phase-III-Studie eine Wirksamkeit von über 70 Prozent gezeigt hat, wie Reuters berichtet. Zudem teilte Pfizer mit, dass das Unternehmen die Zulassung des Impfstoffs mit der Bezeichnung PF-07307405 in den USA beantragen wolle.

    Zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose – die durch Bisse infizierter Zecken übertragen wird – gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff, nachdem GSK im Jahr 2002 seinen Lymerix-Impfstoff wegen unzureichender Verbrauchernachfrage eingestellt hatte. Während der Pfizer-Valneva-Impfstoff ab dem 28. Tag nach der vierten Dosis eine Wirksamkeit von 73,2 Prozent aufwies, wurde das primäre Ziel in der ersten Analyse verfehlt, da im Rahmen der Studie weniger Lyme-Fälle als erwartet auftraten, was zu einer geringen Anzahl von Datenpunkten führte.

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    Eine zweite geplante Analyse erfüllte jedoch die Erwartungen mit einer Wirksamkeit von 74,8 Prozent, was das Vertrauen von Pfizer in das Potenzial des Impfstoffs weiter stärkte, während das Unternehmen plant, Zulassungsanträge bei den Aufsichtsbehörden einzureichen. Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) zählen Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit und ein Hautausschlag namens Erythema migrans zu den Symptomen der Lyme-Borreliose. Unbehandelt kann sich die Infektion auf Gelenke, Herz und Nervensystem ausbreiten.

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    Die meisten Fälle von Lyme-Borreliose können mit einer mehrwöchigen Antibiotikatherapie erfolgreich behandelt werden. Laut Schätzungen der CDC werden in den USA jährlich etwa 476.000 Menschen mit Lyme-Borreliose diagnostiziert und behandelt, während in Europa jährlich rund 132.000 Fälle gemeldet werden, so die Unternehmen. Valneva erklärte letztes Jahr, man erwarte, dass Pfizer den Impfstoff nach der Zulassung in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt bringen werde.

    Die Aktie von Pfizer ist am Montag (12:30 Uhr, MEZ) 0,34 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 23,36 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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