Salzgitter Aktie verliert deutlich an Wert - 23.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Salzgitter Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,08 % im Minus. Der Kursrückgang der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,08 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Salzgitter Verluste von -19,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -20,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter -20,54 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,51 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,64 % 1 Monat -40,83 % 3 Monate -19,04 % 1 Jahr +36,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Salzgitter sowie deren fundamentale Bewertung. Haupttreiber sind Gasbedarf und Energiekosten, woraus kursseitig Abwärtsbewegungen resultieren; Beispiele reichen von kräftigen Rücksetzern (etwa 58 € → 33 €) bis zu Niveaus um 18 €. Zusätzlich wird auf kommende Jahresfinanzberichte hingewiesen, und es werden technische Spielarten wie Optionsscheine zur spekulativen Positionsbildung diskutiert, oft mit geopolitischem Hintergrund.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd.EUR € wert.

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Die Salzgitter-Aktie rutscht deutlich ab – trotz besserer Zahlen. Krieg, hohe Ölpreise und steigende Schulden drücken die Stimmung. Analysten bleiben vorsichtig und sehen weiteres Risiko für Anleger.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -6,16 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,82 %. ArcelorMittal verliert -3,65 %

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.