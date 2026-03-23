Palantirs KI-System wird zum militärischen Standard

Die US-Regierung treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz im Militär massiv voran – und setzt dabei auf Palantir Technologies . Das KI-System "Maven" des Unternehmens soll laut Reuters künftig als zentrales Programm der US-Streitkräfte etabliert werden.

Laut einem Schreiben von Vize-Verteidigungsminister Steve Feinberg wird das sogenannte "Maven Smart System" als "Program of Record" eingestuft. Damit erhält die Software nicht nur institutionelle Verankerung, sondern auch gesicherte, langfristige Finanzierung.

Ziel sei es, Bedrohungen schneller zu erkennen, Gegner abzuschrecken und militärische Dominanz in allen Einsatzbereichen zu sichern.

Maven fungiert dabei als Kommando- und Kontrollplattform, die Daten aus Satelliten, Drohnen und Sensoren bündelt und mithilfe von KI Bedrohungen identifiziert sowie Zielanalysen durchführt. Bereits heute gilt das System als operatives Rückgrat für zahlreiche militärische Einsätze.

Milliardenpotenzial für Palantir

Für Palantir stellt die Entscheidung einen bedeutenden strategischen Durchbruch dar. Das Unternehmen gehört bereits zu den wichtigsten Auftragnehmern der US-Regierung und hatte im vergangenen Jahr einen Vertrag mit der US-Armee im Umfang von bis zu 10 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Zusätzliche Verträge rund um Maven könnten das Wachstum weiter befeuern. In den vergangenen zwölf Monaten hatte sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens nahezu verdoppelt und liegt inzwischen bei rund 360 Milliarden US-Dollar.

Militärische Effizienz trifft auf ethische Bedenken

Trotz der technologischen Fortschritte bleibt der Einsatz von KI im Militär hoch umstritten. Experten der Vereinten Nationen warnen vor erheblichen Risiken, insbesondere wenn automatisierte Systeme Zielentscheidungen beeinflussen.

Palantir betont jedoch, dass seine Software keine autonomen tödlichen Entscheidungen trifft. Die finale Auswahl und Freigabe von Zielen liege weiterhin beim Menschen

Politische Spannungen um KI-Zulieferer

Ein möglicher Risikofaktor liegt in der technologischen Abhängigkeit von KI-Modellen des Unternehmens Anthropic. Anthropic befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit dem US-Verteidigungsministerium, nachdem ein bestehender Vertrag beendet und das Unternehmen als Risiko für die Lieferkette eingestuft wurde. Hintergrund ist die Weigerung von Anthropic, dem Pentagon uneingeschränkten Zugriff auf seine KI-Modelle zu gewähren.

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Markt reagiert

An der Börse wurde die Nachricht zunächst zurückhaltend aufgenommen. Die Aktie von Palantir verlor im vorbörslichen Handel rund 1,3 Prozent, nachdem sie bereits zuvor mit einem Minus von 3,2 Prozent geschlossen hatte.

Unser Aktenexperte Markus Weingran hat sich die Aktie von Palantir angeschaut. Was er von dem neuen Vertrag hält und ob er bei der Aktie jetzt zuschlagen würde, das erfahren Sie in der neuen Ausgabe der wO Börsenlounge.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 131,5EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.





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