Uran-Boom voraus? Bank of America sieht Kazatomprom mit 47 Prozent Potenzial

Trotz eines Rückgangs beim Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich das operative Geschäft robust. Für 2026 bestätigte das Unternehmen seine Produktionsziele von 27,5 bis 29 Tausend Tonnen Uran. Gleichzeitig sollen die Investitionen steigen, was auf eine strategische Ausweitung der Kapazitäten hindeutet.

Der weltweit größte Uranproduzent Kazatomprom hat mit seinen Zahlen für 2025 die Erwartungen übertroffen. Das Ebitda legte um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und lag zugleich 5 Prozent über den Konsensschätzungen. Der Nettogewinn übertraf die Prognosen sogar um 10 Prozent.

Ein zentrales Thema bleibt die Versorgung mit Schwefelsäure, die für die Uranförderung essenziell ist. Hier gibt das Management Entwarnung: Für 2026 seien bereits alle benötigten Mengen gesichert. Zudem arbeitet Kazatomprom an einer eigenen Produktionsanlage, um die Abhängigkeit von externen Lieferanten weiter zu reduzieren.

Die Analysten der Bank of America bleiben klar optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt bei umgerechnet rund 100 US-Dollar je ADR, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 47 Prozent entspricht.

Der Haupttreiber für diese Einschätzung ist der Uranmarkt selbst. Die Experten erwarten einen deutlichen Preisanstieg auf bis zu 135 US-Dollar je Pfund bis 2027. Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung der Kernenergie im Zuge der Dekarbonisierung sowie wachsender geopolitischer Unsicherheiten. Wenn die Krise im Nahen Osten die Preise für fossile Energien langfristig hochhält, könnte Uran zur bevorzugten Alternative für Versorgungssicherheit werden. Kazatomprom sitzt als "OPEC des Urans" am längeren Hebel und profitiert massiv von den steigenden Margen.

Mit einem Anteil von mehr als 35 Prozent an der globalen Produktion und niedrigen Förderkosten gilt das Unternehmen als einer der effizientesten Anbieter weltweit. Für Anleger ergibt sich damit ein direkter Hebel auf die Entwicklung des Uranpreises – und möglicherweise auf eine der spannendsten Rohstoffstorys der kommenden Jahre.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



