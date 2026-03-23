Taco-Trade at its best: Märkte drehen nach Trump-Post komplett!

Während der Dauer des Iran-Krieges sah es zunächst nicht danach aus, denn der Crash setzte sich ungebremst fort. Doch Trump bleibt Trump.

"Trump always chickens out" – oder kurz: TACO. Das Akronym steht für die Verhaltensweise des US-Präsidenten: Wenn die verursachte Krise doch stärker als erwartet an den Fugen rüttelt, wird zurückgerudert. Robert Armstrong von der Financial Times prägte den Begriff für dieses Handlungsmuster, das sich für Händler in ein HANDELSMUSTER umwandeln lässt: raus wenn Trump ausflippt, wieder in den Markt, sobald er zurückzieht.

Nachdem die europäischen Börsen im frühen Handel massiv absackten, nachdem der asiatische Markt schon zusammenbrochen war und die US-Futures dunkelrot leuchteten, erklärte Trump auf Truth Social: die USA und der Iran hätten in den letzten zwei Tagen produktive Gespräche geführt und er werde alle Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur aussetzen.

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Boom! Auf diese Nachricht hin zogen die Aktienfutures mit einem plötzlichen Anstieg in die Höhe. Dow Jones und der S&P 500-Futures stiegen um 1.100 Punkte beziehungsweise 2,6 und 2,7 Prozent und die Nasdaq-100-Futures um 2,7 Prozent. Auch der deutsche Leitindex DAX machte einen Sprung von rund 1.000 Punkten!

"Ich freue mich, berichten zu können, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und der Iran in den letzten zwei Tagen sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt haben", schreibt Trump in einem Beitrag auf Truth Social am Montag.

"Aufgrund des Tons und der Art dieser tiefgründigen, detaillierten und konstruktiven Gespräche, die die ganze Woche über fortgesetzt werden, habe ich das Kriegsministerium angewiesen, alle Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen, vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Gespräche."

Anleger sollten die Unterstützungsniveaus bei rund 6.200 Punkten im Auge behalten. Der S&P 500 fiel letzte Woche erstmals seit Mai unter seinen 200-Tage-Durchschnitt. Irre Börse!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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