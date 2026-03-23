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    Teheran von neuen Explosionen erschüttert

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugabwehr im Nordosten Teherans nach Explosionen
    • Unklarheit über betroffene Ziele in der Hauptstadt
    • Roter Halbmond barg zwölf Menschen aus Trümmern
    Teheran von neuen Explosionen erschüttert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei Wochen fliegen Israel und die USA schwere Angriffe in der Stadt.

    Der Rote Halbmond im Iran setzte seine Arbeiten zur Bergung von Toten und Verletzten und zur Beseitigung von Trümmern fort. In Teheran befreiten Retter zwölf Bewohner eines durch Raketeneinschläge eingestürzten Gebäudes, wie der Leiter der Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand, erklärte./arb/DP/nas





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    Teheran von neuen Explosionen erschüttert Die iranische Hauptstadt Teheran ist von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei …
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