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    TÜV Süd will bis 2030 um 5.000 Mitarbeiter wachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bis 2030 weltweit rund 5000 neue Jobs geplant
    • Etwa 2000 der neuen Jobs sollen in Deutschland entstehen
    • Organisches Wachstum 5 bis 7 Prozent erwartet
    TÜV Süd will bis 2030 um 5.000 Mitarbeiter wachsen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der TÜV Süd will bei Mitarbeitern und Umsatz wachsen. Bis 2030 sollen weltweit rund 5000 zusätzliche Jobs beim Prüfkonzern entstehen, wie das Unternehmen mitteilt. Etwa 40 Prozent - also um die 2.000 Jobs - sollen in Deutschland hinzukommen. Der Rest im Ausland. Aktuell hat der TÜV Süd um die 30.000 Mitarbeiter weltweit.

    Das Unternehmen ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Erst 2022 hatte es die Umsatzgrenze von 3 Milliarden Euro durchbrochen, zuletzt waren es rund 3,7 Milliarden, im laufenden oder nächsten Jahr könnten es mehr als 4 Milliarden werden. Der neue Konzernchef Patrick Vollmer, der Anfang Februar die Unternehmensspitze übernommen hat, erwartet ein organisches Wachstum zwischen 5 und 7 Prozent. Dazu könnten Übernahmen kommen./ruc/DP/stk





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