    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeep Sea Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Deep Sea Minerals
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deep Sea Minerals Corp. reicht Antrag bei der NOAA nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act ein

    Deep Sea Minerals Corp. reicht Antrag bei der NOAA nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC, 23. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass es bei der National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) einen Antrag gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens, „DSHMRA“) eingereicht hat.

     

    Mit dem über die US-Tochtergesellschaft American Ocean Minerals Corp. („American Ocean Minerals“) eingebrachten Antrag soll eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in einem klar abgegrenzten Gebiet der Zone Clarion-Clipperton im Pazifischen Ozean erwirkt werden. Der Antrag beinhaltet die nach den Vorschriften der NOAA erforderlichen technischen, ökologischen und betrieblichen Informationen, wozu auch Umweltbasisdaten, geplante Überwachungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Beschreibung der geplanten Explorationsaktivitäten mit den damit verbundenen finanziellen Aufwendungen zählen.

     

    „Dieser Antrag ist ein erster Schritt im Regulierungsverfahren gemäß DSHMRA“, erläutert James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Wir haben den Antrag so strukturiert, dass er den Anforderungen der NOAA entspricht und einen stufenweisen Ansatz skizziert, der die Erhebung von Umweltdaten sowie eine fortlaufende Bewertung umfasst. Wir sehen der Prüfung durch die NOAA sowie der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Verfahrens erwartungsvoll entgegen.“

     

    Im Antrag wurde ein stufenweises Maßnahmenprogramm dargelegt, beginnend mit der weiteren Datenerhebung und Umweltbewertung zur Schaffung einer Grundlage für zukünftige Aktivitäten. Alle Explorationsmaßnahmen sind gegebenenfalls an die geltenden behördlichen Genehmigungen und Auflagen gebunden.

     

    Die NOAA wird den Antrag auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen prüfen. Das Prüfverfahren beinhaltet auch die Möglichkeit einer öffentlichen Stellungnahme sowie behördenübergreifende Konsultationen.

     

    ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

     

    Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deep Sea Minerals Corp. reicht Antrag bei der NOAA nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act ein Vancouver, BC, 23. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     