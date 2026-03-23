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    Dax springt nach Trump-Ankündigung kräftig ins Plus

    Wirtschaft - Dax springt nach Trump-Ankündigung kräftig ins Plus
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start bis zum Mittag massiv in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.950 Punkten berechnet, 2,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Adidas und SAP, am Ende Vonovia, MTU und RWE.

    Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung dürfte eine Nachricht von US-Präsident Donald Trump sein. Der hatte bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social geschrieben, dass die Vereinigten Staaten und der Iran in den letzten zwei Tagen "sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten" geführt hätten.

    Aufgrund des Tenors und des Tons dieser "tiefgehenden, detaillierten und konstruktiven Gespräche", die die ganze Woche über fortgesetzt werden sollen, habe er das Verteidigungsministerium angewiesen, alle militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen. Damit verlängerte er das ursprüngliche Ultimatum von 48 Stunden zur Öffnung der Straße von Hormus.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1559 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8651 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen nach der Trump-Nachrichten deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 101,50 US-Dollar; das waren 10,70 Dollar oder 9,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax springt nach Trump-Ankündigung kräftig ins Plus Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start bis zum Mittag massiv in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.950 Punkten berechnet, 2,6 Prozent über dem Schlussniveau …
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