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    Ströer plant 1,85 € Dividende 2025 & Aktienrückkauf von 50 Mio. €

    Ströer stärkt seine Kapitalstruktur: Geplante Dividende und neues Aktienrückkaufprogramm unterstreichen Vertrauen in Wachstum und digitale Transformation.

    Ströer plant 1,85 € Dividende 2025 & Aktienrückkauf von 50 Mio. €
    Foto: Oliver Berg - dpa
    • Dividende Geschäftsjahr 2025: 1,85 € je dividendenberechtigter Aktie; Beschluss zur Ausschüttung durch den persönlich haftenden Gesellschafter.
    • Aktienrückkaufprogramm bis zu 50 Mio. € Volumen; Durchführung und Abschluss bis November 2026; Zweck: Einziehung der zurückerworbenen Aktien.
    • Umsetzung im Einklang mit den „Safe‑Harbor“-Regeln und innerhalb festgelegter Preisparameter.
    • Rechtsgrundlage: Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2024, Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals möglich (bis 10. Juni 2028).
    • Begründung: Fortsetzung der Optimierung der Kapitalallokation; Vertrauen in nachhaltiges, profitables Wachstum durch digitale Transformation hin zu einem KI-gestützten Plattformgeschäft und resilienter Kernposition.
    • Bekanntgabe am 23.03.2026; verantwortlicher Ankündiger: Udo Müller (Co‑Vorsitzender Ströer Management SE); IR‑Kontakt: Christoph Löhrke; ISIN DE0007493991, Notierung u.a. im MDAX/Frankfurt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Stroeer ist am 23.03.2026.

    Der Kurs von Stroeer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,25EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.196,44PKT (+1,80 %).


    Stroeer

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    ISIN:DE0007493991WKN:749399





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