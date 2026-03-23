Ströer plant 1,85 € Dividende 2025 & Aktienrückkauf von 50 Mio. €
Ströer stärkt seine Kapitalstruktur: Geplante Dividende und neues Aktienrückkaufprogramm unterstreichen Vertrauen in Wachstum und digitale Transformation.
Foto: Oliver Berg - dpa
- Dividende Geschäftsjahr 2025: 1,85 € je dividendenberechtigter Aktie; Beschluss zur Ausschüttung durch den persönlich haftenden Gesellschafter.
- Aktienrückkaufprogramm bis zu 50 Mio. € Volumen; Durchführung und Abschluss bis November 2026; Zweck: Einziehung der zurückerworbenen Aktien.
- Umsetzung im Einklang mit den „Safe‑Harbor“-Regeln und innerhalb festgelegter Preisparameter.
- Rechtsgrundlage: Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2024, Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals möglich (bis 10. Juni 2028).
- Begründung: Fortsetzung der Optimierung der Kapitalallokation; Vertrauen in nachhaltiges, profitables Wachstum durch digitale Transformation hin zu einem KI-gestützten Plattformgeschäft und resilienter Kernposition.
- Bekanntgabe am 23.03.2026; verantwortlicher Ankündiger: Udo Müller (Co‑Vorsitzender Ströer Management SE); IR‑Kontakt: Christoph Löhrke; ISIN DE0007493991, Notierung u.a. im MDAX/Frankfurt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Stroeer ist am 23.03.2026.
Der Kurs von Stroeer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,25EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.196,44PKT (+1,80 %).
-0,50 %
-13,10 %
-15,89 %
-20,52 %
-49,78 %
-42,47 %
-60,40 %
-45,15 %
+43,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte