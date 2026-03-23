Ströer plant 1,85 € Dividende 2025 & Aktienrückkauf von 50 Mio. €

Dividende Geschäftsjahr 2025: 1,85 € je dividendenberechtigter Aktie; Beschluss zur Ausschüttung durch den persönlich haftenden Gesellschafter.

Aktienrückkaufprogramm bis zu 50 Mio. € Volumen; Durchführung und Abschluss bis November 2026; Zweck: Einziehung der zurückerworbenen Aktien.

Umsetzung im Einklang mit den „Safe‑Harbor“-Regeln und innerhalb festgelegter Preisparameter.

Rechtsgrundlage: Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2024, Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals möglich (bis 10. Juni 2028).

Begründung: Fortsetzung der Optimierung der Kapitalallokation; Vertrauen in nachhaltiges, profitables Wachstum durch digitale Transformation hin zu einem KI-gestützten Plattformgeschäft und resilienter Kernposition.

Bekanntgabe am 23.03.2026; verantwortlicher Ankündiger: Udo Müller (Co‑Vorsitzender Ströer Management SE); IR‑Kontakt: Christoph Löhrke; ISIN DE0007493991, Notierung u.a. im MDAX/Frankfurt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Stroeer ist am 23.03.2026.

Der Kurs von Stroeer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.

10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,25EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.196,44PKT (+1,80 %).





