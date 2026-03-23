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    Märkte springen ins Plus - Trump setzt Drohung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa-Börsen drehten Mittagverluste in starke Gewinne
    • Drohung gegen Iran gefolgt von fünf Tage Aussetzung
    • EuroStoxx 50 drehte schlagartig 2,5 Prozent ins Plus
    Aktien Europa - Märkte springen ins Plus - Trump setzt Drohung aus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag die deutlichen Anfangsverluste gegen Mittag in starke Gewinne verwandelt. Die Schwankungen waren Ausdruck des Hoffens und Bangens mit der Lage im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran am Wochenende mit einem Angriff auf Energieanlagen gedroht hatte. Entlastung brachte zur Mittagszeit, dass Trump solche Angriffe für fünf Tage aussetzte mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche mit dem Iran".

    Der EuroStoxx 50 drehte nach dieser Nachricht schlagartig mit 2,5 Prozent ins Plus auf 5.635 Punkte. Die Angst davor, dass der Iran zur Vergeltung weitere Öl- und Gasinfrastrukturen in der Golfregion angreift und die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus vollständig schließt, hatte den Leitindex der Eurozone am Vormittag noch mit bis zu 2,2 Prozent ins Minus gedrückt. Bei 5.376 Zählern hatte er den niedrigsten Stand seit September erreicht.

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    Den Schwankungen folgten am Montag auch die wichtigsten Börsen außerhalb der Eurozone. Der Schweizer SMI drehte mit 1,2 Prozent ins Plus auf 12.472 Zähler, während es der britische FTSE 100 zumindest moderat mit 0,3 Prozent ins Plus schaffte auf 9.952 Zähler.

    Experten der UBS hatten die Anleger am Morgen bereits in einem Dilemma gesehen wegen der angespannten Lage an den Energiemärkten. Mark Haefele vom Chief Investment Office der Schweizer Großbank UBS erwähnte dabei bereits die Chance auf eine rasche Erholung, sollte es erleichternde Anzeichen in dem Konflikt geben.

    Die Verluste zogen sich am Montag bis zum Mittag quer durch alle Branchen, doch dann verwandelte sich das Bild nach Trumps Aussagen komplett. Viele zuletzt deutlich gesunkene Teilindizes drehten schlagartig ins Plus, das im Technologiesektor zuletzt mit 3,5 Prozent am größten war.

    Verhalten entwickelten sich bis zuletzt die Aktien von Danone nach der Nachricht, dass der Milchproduktekonzern den Proteinprodukt-Hersteller Huel übernehmen will. Der Danone-Kurs lag zuvor relativ milde im Minus und drehte zuletzt auch nur relativ moderat mit 0,2 Prozent ins Plus.

    Besonders groß waren am Morgen lange Zeit die Kursverluste in zyklischen Branchen. Zuletzt verblieb aber nur der Sektor Öl & Gas im Minus. Der Branchenindex geriet ob der plötzlich zurückgehenden Preise für Öl und Gas und seiner relativen Stärke vergangener Tage zuletzt mit mehr als zwei Prozent unter Druck.

    Auf Seiten der Einzelwerte waren die Titel von Telecom Italia (TIM) mit einem Anstieg um fünf Prozent positiv auffällig, weil das mehrheitlich in Staatshand liegende Post- und Finanzunternehmen Poste Italiane mit einem fast elf Milliarden Euro umfassenden Gebot die vollständige Kontrolle übernehmen will. Dieses lastete umso schwerer auf den Aktien des Bieters, die um sechs Prozent absackten./tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telecom Italia Aktie

    Die Telecom Italia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,68 auf Tradegate (23. März 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telecom Italia Aktie um +8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Telecom Italia bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd..




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