BARCLAYS stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ross Sandler hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler etwas an in der Erwartung, dass die Künstliche Intelligenz zu einem agentischen Dienst reift. Die Cloud-Sparte AWS sollte ihr Wachstum in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigen./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 20:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 180,2EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ross Sandler

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was eine Steigerung von +43,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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