tonies Registered (A) Aktie startet durch - 23.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +7,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die tonies Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,340€, mit einem Plus von +7,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Obwohl sich die tonies Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,64 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -9,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in tonies Registered (A) eine negative Entwicklung von -8,07 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,64 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,79 % 1 Monat -16,88 % 3 Monate -1,64 % 1 Jahr +75,64 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR € wert.

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Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.