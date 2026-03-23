EUR/CHF klettert weiter Kurs 0,91253 CHF

EUR/CHF steigt moderat umauf 0,91253. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000CHF in EUR/CHF gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,957126CHF. Heute steht er bei 0,91253CHF. Das Investment wäre auf 9.534,01CHF gewachsen – eine Steigerung von -4,66 %.

Informationen zum Schweizer Franken

Der Schweizer Franken (CHF) gilt seit seiner Einführung 1850 als eine der stabilsten Währungen der Welt. Der Kurs EUR-CHF wird stark von den Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Exportstrukturen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Für Investoren und Unternehmen ist er ein zentrales Barometer wirtschaftlicher Stabilität in Europa.

Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.