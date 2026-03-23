Trumps Kehrtwende katapultiert Dax ins Plus

Ähnlich sah es beim MDax der mittelgroßen Unternehmen aus, der zuletzt um 2,64 Prozent auf 28.531 zulegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich ähnlich deutlich. Auch an den zuvor schwach erwarteten US-Börsen zeichnen sich nun Gewinne ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach Aussagen von Donald Trump eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt. US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social in Versalien. Der Dax sprang daraufhin gegen Mittag um 2,64 Prozent auf 22.972 Punkte nach oben.

(Im 3. Absatz, 2. Satz wurde richtig gestellt, dass ein Fass Rohöl 159 rpt. 159 Liter entspricht.)

Die jähe Trendwende an den Börsen schlug sich auch in den Ölpreisen sowie der Kursentwicklung einiger der vorherigen Branchenverlierer nieder. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der für Europa maßgeblichen Nordsee-Sorte Brent sackte deutlich ab auf zuletzt rund 103 US-Dollar.

Die vor den Trump-Aussagen gebeutelten europäischen Rohstofftitel schüttelten ihre Kursverluste ab und drehten deutlich ins Plus, während der Immobilienindex es immerhin knapp in den positiven Bereich schaffte.

Die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter - zuvor MDax-Schlusslicht - drehten mit 2,2 Prozent ins Plus. Der Index-Aufsteiger legte vollständige Jahreszahlen vor und blieb mit seinem Vorschlag einer unveränderten Dividende von 0,20 Euro je Aktie hinter den Erwartungen zurück. Die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp gewannen sogar 4,9 Prozent.

Im Dax führte der Immobilienkonzern Vonovia indes trotz eines auf 1,1 Prozent eingedämmten Minus weiter die Verliererliste an. Etwas besser erging es insbesondere Aroundtown sowie TAG Immobilien und LEG im MDax. "Je länger die Rohölpreise auf hohem Niveau bleiben, desto mehr werden die Zentralbanken in die Ecke gedrängt" schrieb Marktstratege Innes. Damit weiche die Aussicht auf Zinssenkungen zunehmend einer drohenden Straffung der Geldpolitik. Eine solche Entwicklung ist Gift für Immobilienaktien, da sie Baufinanzierungen verteuert.

Unter den Dax-Gewinnern fanden sich Siemens Energy , Brenntag , Siemens sowie die Commerzbank , mit Zuschlägen von 3 bis knapp 4,5 Prozent.

Im Nebenwerte-Index SDax blieb Gerresheimer mit minus 8 Prozent größter Verlierer. Am Freitag hatten die Aktien des Verpackungsherstellers dank Übernahmefantasie noch einen Kurssprung gemacht.

Der Verkauf seines Essensliefergeschäfts Foodpanda in Taiwan bescherte Delivery Hero ein Plus von 8,5 Prozent. In der vergangenen Woche waren die Aktien auf ein Rekordtief abgesackt.

Die Papiere von Vincorion legten um weitere 1,5 Prozent auf 18,97 Euro zu. Am Freitag hatte die Rüstungsfirma trotz des schwierigen Umfelds ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Gegenüber dem Ausgabepreis von 17 Euro, zu dem sich der Private-Equity-Investor Star Capital von Teilen des Unternehmens getrennt hatte, steht ein Plus von 11,6 Prozent zu Buche./gl/stk

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 35,84 auf Tradegate (23. März 2026, 12:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,68 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +13,05 %/+78,99 % bedeutet.



