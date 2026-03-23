JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zudem steht die Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Dieser Zukauf werde die Protein-Sparte des Nahrungsmittelkonzerns stärken, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Details gebe es zwar noch nicht, sie gehe aber von einem Umsatzmultiplikator im Bereich des 5- bis 6-fachen aus. Zudem verwies die Analystin auf Medienberichte aus den Jahren 2021 und 2022, in denen von einer potenziellen Bewertung von 1 Milliarde Pfund im Falle eines Börsengangs von Huel die Rede gewesen sei./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,68EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +31,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer