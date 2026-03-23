DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem Management-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Aussagen signalisierten Zuversicht hinsichtlich der Kostenmaßnahmen und des Cashflows, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht darin ihre positive Einschätzung des Autozulieferers bestätigt./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 35,44EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.