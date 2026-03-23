Gold crasht. Was steckt dahinter?

-2,18 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,32 % 1 Monat -16,26 % 3 Monate -3,84 % 1 Jahr +42,35 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.376,84. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.028,04USD. Heute notiert Gold bei 4.376,84USD. Ihr Einsatz wäre nun 21.581,6USD wert – ein Zuwachs von +115,82 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Gold-Sentiment gemischt: Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist rückläufig; Stochastik ist überverkauft, MACD unten, der 200‑Tage‑Durchschnitt gilt als Unterstützung. Technische Signale deuten auf eine Gegenbewegung oder Stabilisierung hin. Langfristig bleiben Inflation, geopolitische Risiken und Staatsverschuldung belastend; Korrekturen von bis ca. 30% werden diskutiert.