Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Gold bricht ein und fällt auf 4.376,84 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-18,32 %
|1 Monat
|-16,26 %
|3 Monate
|-3,84 %
|1 Jahr
|+42,35 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.028,04USD. Heute notiert Gold bei 4.376,84USD. Ihr Einsatz wäre nun 21.581,6USD wert – ein Zuwachs von +115,82 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Gold-Sentiment gemischt: Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist rückläufig; Stochastik ist überverkauft, MACD unten, der 200‑Tage‑Durchschnitt gilt als Unterstützung. Technische Signale deuten auf eine Gegenbewegung oder Stabilisierung hin. Langfristig bleiben Inflation, geopolitische Risiken und Staatsverschuldung belastend; Korrekturen von bis ca. 30% werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|338,30EUR
|-4,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|122,48EUR
|-1,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|250,88EUR
|-1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|329,76EUR
|-6,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|97,84EUR
|-2,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|549,50EUR
|+0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|358,38EUR
|-3,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|73,95EUR
|-1,99 %
|Long
|1
|0,00
|122,35EUR
|-3,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,64EUR
|+2,96 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.