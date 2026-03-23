Dieser Öl-Multi profitiert auch dann, wenn die Preise wieder fallen sollten!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – TotalEnergies

Der Iran-Krieg und seine Folgen sorgen auch in dieser Woche für hohe Wellen an den weltweiten Finanz- und Aktienmärkten. Die anhaltenden Kampfhandlungen in der Golf-Region sowie gegenseitige Drohgebärden zwischen Israel und den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite halten Anlegerinnen und Anleger weiterhin in Atem.

Die unverändert hohen Energiepreise mündeten zum Wochenauftakt in einen weiteren Abverkauf nicht nur an asiatischen und europäischen Handelsplätzen, sondern auch am Edelmetall- und Anleihenmarkt. „Sell everything“ scheint unter Investoren aktuell das Gebot der Stunde. Inseln der Stärke gibt es neben den offensichtlichen Gewinnern aus der Öl- und Gaskrise kaum. Das ist Chance und Risiko zugleich, da der Anlageerfolg hier unmittelbar mit den weiteren Entwicklungen im Nahen Osten verbunden ist.

Erfolgreiche Doppelstrategie aus Öl und Gas sowie EEG

Einen Kompromiss aus akutem Krisenprofiteur und potenziell langfristigem Outperformer bieten das französische Unternehmen TotalEnergies und seine Aktie. Einerseits handelt es sich bei TotalEnergies um einen voll integrierten Öl- und Gasförderer mit einem Produktions- und Vertriebsnetzwerk in der ganzen Welt. Höhere Energiepreise schlagen sich hier also unmittelbar in höheren Margen und Unternehmensgewinnen nieder.

Andererseits hat der Konzern in den vergangenen Jahren verstärkt auf den Ausbau Erneuerbarer Energien gesetzt und sich von zwischenzeitlichem Gegenwind anders als beispielsweise BP nicht in seinem Kurs beirren lassen.

Mit einer installierten Gesamtleistung von 26 Gigawatt gehört TotalEnergies zu den weltweit größten Anbietern von Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern. Auch in Deutschland verfügt das Unternehmen über etliche Wind- und Solarparks. Die profitieren ebenfalls von steigenden Energiepreisen, da sie besonders niedrige Gestehungskosten bieten, was für hohe Margen sorgt.

Selbst wenn die Preise für Öl und Gas wieder fallen sollten, dürfte TotalEnergies daher für die Zukunft mit einem rasant steigenden Energiebedarf hervorragend aufgestellt sein.

TotalEnergies Chartsignale

Starker Aufwärtstrend: TotalEnergies befindet sich seit vergangenem Jahr in einem dynamischen Aufwärtstrend, der sich zuletzt enorm beschleunigt hat.

TotalEnergies befindet sich seit vergangenem Jahr in einem dynamischen Aufwärtstrend, der sich zuletzt enorm beschleunigt hat. Charttechnischer Ausbruch: Dank der Trendbeschleunigung gelang der Aktie der Ausbruch über wichtige Widerstandsmarken wie den Bereich um 70 Euro.

Dank der Trendbeschleunigung gelang der Aktie der Ausbruch über wichtige Widerstandsmarken wie den Bereich um 70 Euro. Neue Allzeithochs: Die seither erfolgte Anschlussrallye führte zu neuen Allzeithochs und damit einem starken technischen Kaufsignal.

Die seither erfolgte Anschlussrallye führte zu neuen Allzeithochs und damit einem starken technischen Kaufsignal. Kurzfristig überkauft: Auf Tagesbasis ist die Aktie überkauft. Das bedeutet zwar Abwärtsrisiken, könnte gleichzeitig aber auch neue Einstiegschancen eröffnen.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 23.03.2021 bis 23.03.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

TotalEnergies bietet das Beste aus zwei Welten!

Trotz der in den vergangenen Jahren stark schwankenden Öl- und Gaspreise entwickelte sich die Aktie von TotalEnergies insgesamt zufriedenstellend. Ausgehend von einem Allzeittief bei rund 20 Euro auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs, als der Preis für US-Öl zeitweise negativ war, konnte ein Aufwärtstrend etabliert werden, der sich 2024/2025 zwar einer längeren Konsolidierung ausgesetzt sah, nach einem Doppelboden im vergangenen Jahr aber wieder aufgegriffen werden konnte.

Dank Verbesserungen in den technischen Indikatoren, vor allem bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD, und dem Sprung über die Durchschnittslinien startete TotalEnergies mit viel Schwung in das Börsenjahr 2026.

Schon vor dem Beginn des Iran-Krieges legte die Aktie zu und beschleunigte ihr Tempo, wodurch es zu einem äußerst steilen, kurzfristigen Aufwärtstrendkanal gekommen ist, aus dem die Anteile in der vergangenen Woche nach einer weiteren Trendverschärfung sogar nach oben ausbrechen konnten. Dadurch ist die Aktie mit Blick auf den RSI aber überkauft, was für einen Rücksetzer schon in Kürze sorgen könnte.

Kurzfristig überwiegen die Risiken, mittel- und langfristig die Chancen

Insgesamt haben sich aus technischer Perspektive aber völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Dem in den vergangenen Wochen starken Anstieg ist ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 70 Euro zu verdanken. Die Anschlussrallye sorgte außerdem für neue Allzeithochs, die in der technischen Analyse als starke Kaufsignale gelten.

Da sowohl der Ausbruch als auch die neuen Rekordnotierungen durch Hochs in RSI und MACD bestätigt wurden, dürfte es sich übergeordnet um eine nachhaltige Entwicklung handeln. Wenngleich also die kurzfristige Überhitzung für einen Pullback spricht, dürften die Kurse mittel- und langfristig weiter steigen, zumal die Aktie in den Bereichen um 60 und 70 Euro hervorragend abgesichert ist und die gleitenden Durchschnitte rasch nachziehen.

Bewertung spricht für großes Auf- und Nachholpotenzial

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat TotalEnergies Anlegerinnen und Anlegern einiges zu bieten. Für 2026 ist der Konzern mit dem 11-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, das liegt deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 12,7 und vor allem deutlich unter dem Branchenmittel von 15,6. Noch größer ist der Bewertungsabschlag gegenüber vergleichbaren Öl-Multis wie Chevron und Exxon Mobil, deren Gewinnvielfache sich aktuell auf 25,0 beziehungsweise 20,7 belaufen.

Wird mit NextEra Energy ein Vergleichswert aus der Erneuerbare-Energien-Branche herangezogen, besteht angesichts eines KGVe 2026 von 22,3 ebenfalls ein signifikanter Bewertungsabschlag, dessen Trend auch bei anderen Kennziffern seine Fortsetzung findet und auf großes Nachholpotenzial hindeutet.

So ist das in diesem Jahr zu erwartende Gewinnwachstum der Franzosen äußerst günstig zu haben. Das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, für das ein Wert unter 1 als hervorragend gilt, liegt bei gerade mal 0,5 gegenüber einem Branchendurchschnitt von 1,52.

Auch bei der Dividendenrendite ist TotalEnergies mit 6,2 Prozent für 2025 und erwarteten 4,5 Prozent für 2026 überdurchschnittlich gut aufgestellt. Hier liegt der brancheninterne Vergleichswert bei 2,9 Prozent. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung hin.

Aktie mit vielen Fans unter Expertinnen und Experten

Analystinnen und Analysten hatten in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten, mit dem rasanten Kursanstieg Schritt zu halten. Deshalb liegt das aktuelle Kursziel von im Mittel 74,16 Euro um 3,5 Prozent unter dem Kurs vom Montagnachmittag. Nach Einschätzung einiger Research-Häuser hat die Aktie aber noch viel Platz nach oben. Erst vor wenigen Tagen nannte die britische Barclays-Bank ein Kursziel von 94 Euro. Auf der Seite der Zweifler findet sich dagegen eine Empfehlung zum Reduzieren von Positionen mit einem Kursziel von 56,50 Euro.

Insgesamt genießt TotalEnergies großen Rückhalt. Bei 22 aktuell vorliegenden Einschätzungen wird die Aktie 10 Mal zum Kaufen, 5 Mal zum Übergewichten sowie 6 Mal zum Halten empfohlen. Die kritische Einschätzung noch in Rechnung gestellt, ergibt sich daraus in Summe eine Empfehlung zum Kaufen der Anteile.

TotalEnergies auf einen Blick

ISIN: FR0000120271

FR0000120271 Börsenwert: 190,1 Milliarden Euro

190,1 Milliarden Euro Dividendenrendite: 6,2 Prozent

6,2 Prozent KGVe 2026: 11,0

11,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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