Trump verschiebt Iran-Angriffe – Bitcoin und Ethereum steigen direkt

Bitcoin legte am Montagnachmittag um mehr als drei Prozent zu und überschritt wieder die Marke von 70.500 US-Dollar. Auch Ethereum verzeichnete kräftige Gewinne und stieg um 4,1 Prozent auf 2.166 US-Dollar. XRP zog ebenfalls an und gewann rund 2,24 Prozent auf 1,42 US-Dollar.

Der Kryptomarkt hat zu Wochenbeginn mit deutlichen Kursgewinnen auf eine überraschende geopolitische Wendung reagiert. US-Präsident Donald Trump kündigte an, geplante Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur vorerst auszusetzen.

Insgesamt kletterte die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes um 2,85 Prozent auf rund 2,43 Billionen US-Dollar.

Diplomatische Signale sorgen für Erleichterung

Auslöser der Rallye war ein Beitrag Trumps auf der Plattform Truth Social. Darin erklärte der US-Präsident, dass die USA und Iran in den vergangenen zwei Tagen "sehr gute und produktive Gespräche" geführt hätten. Ziel sei eine vollständige Beilegung der Feindseligkeiten im Nahen Osten.

Auf Basis dieser Gespräche habe er das US-Verteidigungsministerium angewiesen, geplante Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für zunächst fünf Tage auszusetzen. Die Entscheidung sei jedoch an den weiteren Verlauf der Gespräche geknüpft.

Volatilität bleibt hoch: Markt reagiert sensibel auf Nachrichten

Der Konflikt befindet sich inzwischen in der fünften Woche, nachdem die Spannungen am Wochenende erneut eskaliert waren. Bitcoin war dabei unter die Marke von 68.000 US-Dollar gefallen, nachdem Sorgen über eine mögliche militärische Eskalation die Märkte belastet hatten.

Die jüngste Kursbewegung unterstreicht, wie stark Kryptowährungen derzeit auf geopolitische Entwicklungen reagieren. Bereits kleinste Nachrichten über eine mögliche Eskalation oder Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran führen zu erheblichen Marktbewegungen.

Konflikt bleibt ungelöst

Trotz der positiven Marktreaktion bleibt die Lage angespannt. Die Verschiebung der Angriffe bedeutet keine Beendigung des Konflikts. Iran setzt seine militärischen Aktivitäten in der Golfregion fort und hatte zuvor angekündigt, im Falle eines US-Angriffs auch amerikanische Infrastruktur ins Visier zu nehmen.

Im Zentrum der Spannungen steht weiterhin die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl weltweit. Trump hatte zuletzt mit Angriffen gedroht, sollte die Route nicht wieder vollständig geöffnet werden.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



