DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal von 7,00 auf 4,50 Franken gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Priorität der Online-Apotheke liege darauf, wieder die Gewinnschwelle auf bereinigter operativer Basis (Ebitda) zu erreichen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage sei aber, zu welchem Preis dies passiere. Es bestünden weiterhin Herausforderungen bei der vollständigen Erschließung des noch jungen deutschen E-Rezept-Marktes./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 4,473EUR auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.