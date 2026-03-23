DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal von 7,00 auf 4,50 Franken gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Priorität der Online-Apotheke liege darauf, wieder die Gewinnschwelle auf bereinigter operativer Basis (Ebitda) zu erreichen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage sei aber, zu welchem Preis dies passiere. Es bestünden weiterhin Herausforderungen bei der vollständigen Erschließung des noch jungen deutschen E-Rezept-Marktes./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 4,473EUR auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,50
Kursziel alt: 7,00
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,50
Kursziel alt: 7,00
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