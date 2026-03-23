JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem im April anstehenden Bericht zum Umsatz im ersten Quartal überarbeitete Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Sie verwies auf aktuelle Branchendaten und geopolitische Entwicklungen wie etwa den Krieg im Nahen Osten sowie auf die jüngsten Wechselkursbewegungen und Gespräche mit dem Investor-Relations-Team als Grund für ihre Prognosesenkungen. Vor allem die Region Naher Osten, so präzisierte sie, trage 6 Prozent zum Umsatz der Sparte Mode & Lederwaren bei und sei bis vor kurzem ein Wachstumsmotor gewesen./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 468,4EUR auf Tradegate (23. März 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 610

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 580,00 € , was eine Steigerung von +26,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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