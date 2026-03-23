DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach einer Roadshow unter anderem mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Bei dem Prothesenhersteller sei die Lage fundamental intakt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran ändere auch ein gedämpfter Start in das laufende Geschäftsjahr nichts./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 49,28EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
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