DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach einer Roadshow in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Olly Jeffery schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, die Pläne des Energiekonzerns hätten Luft nach oben wegen der Rentabilität interner Investitionen, dem Strombedarf von Rechenzentren und aktuellen Rohstoffpreisen. Er geht davon aus, dass eine schwache Entwicklung des Handelsgeschäfts im ersten Geschäftsquartal anderswo aufgefangen wird./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 55,72EUR auf Tradegate (23. März 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

