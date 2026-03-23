DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich eines möglichen Verkaufs der Lebensmittelsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Eine Zusammenlegung der Gewürzgeschäfte mit McCormick ergäbe zwar Sinn, würde aber erhebliche negative Synergieeffekte mit sich bringen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem dann, wenn Unilever andere Teile des Lebensmittelgeschäfts behalte. Im schlimmsten Fall würden lediglich die Marken Hellmann?s und Knorr verkauft./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.