ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für DocMorris auf 4,45 Franken - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel für DocMorris auf 4,45 Franken
- Einstufung für DocMorris bleibt auf Hold trotz Senkung
- Orgonas senkt Umsatzprognose 2026–28 um 8–19 Prozent
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 4,475 auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -12,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,81 %.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 233,31 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500CHF.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 4,45 Euro
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