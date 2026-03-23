Ölpreise fallen deutlich - Trump verschiebt Ultimatum
- Ölpreise fallen stark nach Trumps Ultimatum
- Trump setzt Angriffe auf Energieanlagen fünf Tage aus
- Brent seit Beginn der Angriffe rund 43 Prozent teurer
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag mit einem kräftigen Preisrückgang auf die Verschiebung eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran reagiert. Rohöl der Sorge Brent mit Lieferung im Mai drehte nach anfänglichen Gewinne in die Verlustzone. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) bei knapp unter 105 US-Dollar gehandelt und damit fast sieben Prozent niedriger als am Freitag.
Trump verzichtet nach eigenen Worten angesichts produktiver Gespräche mit dem Iran in den kommenden fünf Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen. Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Allerdings hat der Iran Kontakte mit der US-Regierung bestritten.
Zuvor hatte der US-Präsident in der Nacht zum Sonntag (MEZ) mit der Zerstörung von Energieanlagen im Iran gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Der Iran hatte unmittelbar reagiert und drohte mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen sollten. Im frühen Montaghandel war der Preis für Brent-Öl zeitweise auf über 113 Dollar je Barrel gestiegen.
Trotz des aktuellen Preisrückgangs hat sich Rohöl der Sorte Brent seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran um etwa 43 Prozent verteuert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass die Ölpreise für einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau bleiben dürften. In einer aktuellen Studie wird für die Monate März und April mit einem durchschnittlichen Preis für Rohöl der Sorte Brent von 110 Dollar je Barrel gerechnet. In ihrer Studie gehen sie von einer längeren Unterbrechung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf aus./jkr/jsl/stk
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Zwischenzeitlich steigt der Ölpreis…
Heute am Stammtisch: „Die scheiß Grünen (und auch die Veganer) sind schuld!“
Wenn es nicht sooo dermaßen erbärmlich blöd wäre, würde ich mich vor Lachen wegschmeißen.
Aber es ist leider ernst. :(
...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
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