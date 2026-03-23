Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf
- Dividende 2025 sinkt von 2,30 auf 1,85 Euro je Aktie
- Bis November Rückkauf eigener Aktien bis 50 Mio Euro
- Umsatz knapp 2,1 Mrd Euro, Ebitda 626 Mio stabil
KÖLN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.
Im vergangenen Jahr steigerte Ströer den Umsatz wie bereits bekannt um gut ein Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 626 Millionen Euro praktisch stabil. Der Überschuss sank wegen höherer Abschreibungen jedoch um fünf Prozent auf 140 Millionen Euro./stw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 28.105 auf Ariva Indikation (23. März 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -13,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +14,75 %/+96,72 % bedeutet.
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ValueAct hat schon auf unter 3% reduziert, somit sollte von dieser Seite der Verkaufsdruck bald aufhören.
Wenn ich nicht von meiner Firma überzeugt wäre, würde ich auch keine Aktien an Kinder oder Enkelkinder verschenken.
Laut Bloomberg hat die Investorengruppe um I Squared Capital seine Pläne zur Übernahme des (D)-OOH-Geschäftes aufgegeben. Angeblich hat man aufgrund der deutschen Konjunkturschwäche nicht genügend Kapital für das Geschäft akquirieren können. Außerdem hat man I Squared nicht abgenommen, das Werbegeschäft als Infrastruktur-Investment einzustufen.
Definitiv eine negative Meldung, obwohl man beachten sollte, daß erstens die Meldung von Bloomberg vom 10.10.25 das der o.g. Finanzinvestor ein Interesse hat, lediglich ein Gerücht war und zweitens der Kurs am 10.10.25 lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Intraday angestiegen ist und an dem Tag nahezu unverändert geschlossen hat. Somit dürfte kaum eine Übernahmefantasie eingepreist sein.