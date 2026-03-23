Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 28.105 auf Ariva Indikation (23. März 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -13,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +14,75 %/+96,72 % bedeutet.