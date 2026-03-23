DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fedex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 316EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Richa Harnain

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 479

Kursziel alt: 479

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 479,00 $ , was eine Steigerung von +33,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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