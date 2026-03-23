DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fedex auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 316EUR auf Tradegate (23. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Richa Harnain
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 479
Kursziel alt: 479
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richa Harnain
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 479
Kursziel alt: 479
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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