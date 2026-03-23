DZ BANK stuft CONTINENTAL AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach detaillierten Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem für 2026 erwarteten Abschluss der Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller hält Analyst Michael Punzet Continental mit Blick auf dessen Marktposition für gut aufgestellt. Ein zusätzlicher positiver Faktor sei die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach Abschluss des Contitech-Verkaufsprozesses, schrieb er am Montag. Auf mittlere Sicht hält er die Aktie für ein attraktives "Dividenden-Investment", das vom margen- und cashflowstarken Reifengeschäft profitieren dürfte./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 58,36EUR auf Tradegate (23. März 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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