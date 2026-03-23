BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Präsentation des Vorstandschefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Dominik von Achten habe vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges bekräftigt, dass die operative Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 Bestand habe, schrieb Analyst Harry Goad am Montag. Der Baustoffkonzern habe ein geringes direktes Engagement in der Region, laut dem CEO seien die Auswirkungen höherer Energiepreise für den Konzern bedeutender./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 176,5EUR auf Tradegate (23. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Goad
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Goad
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
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