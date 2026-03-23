    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Kaufsignal zurück

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Edelmetallaktien - Jetzt antizyklisch einsteigen?

    Das OptionEarner-System ist zurück in der Kaufzone. Warum gerade die aktuelle Schwäche bei Gold und Minenwerten für disziplinierte Anleger eine spannende antizyklische Chance sein könnte.

    Kaufsignal zurück - Edelmetallaktien - Jetzt antizyklisch einsteigen?

    Edelmetallaktien könnten gerade wieder in eine spannende Phase eintreten: Das OptionEarner-Analysesystem ist zurück in der Kaufzone und signalisiert damit eine klare Aufhellung im Sektor.

    Besonders interessant ist das aktuelle Umfeld, weil viele Anleger zwischen Angst und Unsicherheit schwanken. Gold und Minenwerte stehen zwar unter Druck, doch genau in solchen Phasen entstehen oft die besten antizyklischen Chancen. Der Artikel beleuchtet, warum die Fundamentaldaten für Edelmetalle weiter sprechen, weshalb gestaffelte Einstiege sinnvoll sein können und wie sich die hohe Volatilität strategisch nutzen lässt.

    Ist das schon der Beginn eines Rebounds bei Edelmetallaktien? Oder eröffnet die Schwäche erst jetzt die besten Einstiegsmöglichkeiten?

    Jetzt mehr erfahren:

    Kaufsignal zurück: Edelmetallaktien - Jetzt antizyklisch einsteigen?

     

    Disclaimer
    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufsignal zurück Edelmetallaktien - Jetzt antizyklisch einsteigen? Das Analysesystem von OptionEarner.com für Edelmetallaktien hat sich zuletzt deutlich verbessert und ist mit einem Wert von 1,18 nach zuvor 0,97 wieder klar in die Kaufzone zurückgekehrt. Nach der Systematik des Indikators gilt ein Wert von über 1,0 als starkes Kaufsignal; Extrempunkte lagen historisch eher im Bereich von rund 1,5 bis 1,6. Damit liegt zwar noch kein extremes Kaufsignal vor, wohl aber eine klare Aufhellung nach längerer Zeit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     