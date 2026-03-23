Edelmetallaktien könnten gerade wieder in eine spannende Phase eintreten: Das OptionEarner-Analysesystem ist zurück in der Kaufzone und signalisiert damit eine klare Aufhellung im Sektor.

Besonders interessant ist das aktuelle Umfeld, weil viele Anleger zwischen Angst und Unsicherheit schwanken. Gold und Minenwerte stehen zwar unter Druck, doch genau in solchen Phasen entstehen oft die besten antizyklischen Chancen. Der Artikel beleuchtet, warum die Fundamentaldaten für Edelmetalle weiter sprechen, weshalb gestaffelte Einstiege sinnvoll sein können und wie sich die hohe Volatilität strategisch nutzen lässt.

Ist das schon der Beginn eines Rebounds bei Edelmetallaktien? Oder eröffnet die Schwäche erst jetzt die besten Einstiegsmöglichkeiten?

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Kaufsignal zurück: Edelmetallaktien - Jetzt antizyklisch einsteigen?

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