ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
- Barclays belässt Fraport auf Overweight und Ziel 95
- Lufthansa entscheidet für München statt Frankfurt
- Münchens Wahl schwächt Fraport mittelfristig
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich das bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 73,85 auf Tradegate (23. März 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -18,61 %/+26,75 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 95 Euro
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