Barclays belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 73,85 auf Tradegate (23. März 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -18,61 %/+26,75 % bedeutet.