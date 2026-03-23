Heute 17 Uhr ? Marktausverkauf einordnen ? Wie Privatanleger jetzt handeln
Der aktuelle Marktausverkauf sorgt für Unsicherheit. Entscheidend ist die richtige Einordnung der Lage und die Ableitung konkreter Handlungsoptionen für Privatanleger.
- Einschätzung des heutigen Marktausverkaufs um 17:00
- Fortdauer des Ausverkaufs oder erste Bodenbildung
- Konkrete Handlungsoptionen für Privatanleger jetzt
Heute um 17:00 Uhr ordne ich den aktuellen Marktausverkauf ein und zeige, wie Privatanleger jetzt weiter handeln können.
👉 Heute, 23.3., um 17:00 Uhr
https://youtube.com/live/4wFOMBQ0PHU
Wir schauen konkret darauf, ob wir uns noch im Ausverkauf befinden oder ob sich bereits erste Anzeichen einer Bodenbildung zeigen – und was das für bestehende Positionen im Portfolio bedeutet.
Der Heibel-Ticker begleitet Privatanleger bereits seit 1998 durch unterschiedlichste Marktphasen und wird heute von über 25.000 Lesern genutzt. Im Mittelpunkt stehen dabei verständliche Marktanalysen, Sentiment-Daten und die Ableitung konkreter Handlungsansätze für das eigene Depot.
Stephan Heibel analysiert seit Jahrzehnten die Finanzmärkte und hat sich auf genau diese Einordnung spezialisiert: komplexe Entwicklungen verständlich machen und daraus konkrete Konsequenzen für Privatanleger ableiten – unabhängig von Produktinteressen und frei von kurzfristigen Schlagzeilen.
Im Videocall werden zudem gezielt Fragen aus der Heibel-Ticker-Gemeinschaft aufgegriffen und eingeordnet.