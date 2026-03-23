Heute 17 Uhr ? Marktausverkauf einordnen ? Wie Privatanleger jetzt handeln

Heute um 17:00 Uhr ordne ich den aktuellen Marktausverkauf ein und zeige, wie Privatanleger jetzt weiter handeln können.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

👉 Heute, 23.3., um 17:00 Uhr

https://youtube.com/live/4wFOMBQ0PHU

Wir schauen konkret darauf, ob wir uns noch im Ausverkauf befinden oder ob sich bereits erste Anzeichen einer Bodenbildung zeigen – und was das für bestehende Positionen im Portfolio bedeutet.

Der Heibel-Ticker begleitet Privatanleger bereits seit 1998 durch unterschiedlichste Marktphasen und wird heute von über 25.000 Lesern genutzt. Im Mittelpunkt stehen dabei verständliche Marktanalysen, Sentiment-Daten und die Ableitung konkreter Handlungsansätze für das eigene Depot.

Stephan Heibel analysiert seit Jahrzehnten die Finanzmärkte und hat sich auf genau diese Einordnung spezialisiert: komplexe Entwicklungen verständlich machen und daraus konkrete Konsequenzen für Privatanleger ableiten – unabhängig von Produktinteressen und frei von kurzfristigen Schlagzeilen.

Im Videocall werden zudem gezielt Fragen aus der Heibel-Ticker-Gemeinschaft aufgegriffen und eingeordnet.