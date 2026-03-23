Kugelpreis im europaweiten Vergleich günstig

BERLIN (dpa-AFX) - Im europäischen Vergleich ist eine Kugel Eis in Deutschland laut dem Verband der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis) noch erschwinglich. "In Europa sind wir am günstigsten", sagte Uniteis-Präsident Augusto De Pellegrin. Dieses Jahr koste die Kugel im Schnitt zwischen 1,80 und 2,50 Euro, schätzte er bei der Vorstellung der Eissorte des Jahres, Pinocchio, in der Berliner Eisdiele "Caffè e Gelato". In Italien oder Spanien zum Beispiel zahle man nicht selten 3 Euro pro Kugel.

"Wir versuchen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten." Aber Inflation und steigende Kosten beträfen eben auch die Eisdielen. Klar, in den 80er Jahren habe eine Kugel vielleicht noch 70 oder 80 Pfennig gekostet, damals habe aber auch der Liter Benzin mehr als halb so wenig gekostet wie heute.