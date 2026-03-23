Inflationsschock: Warum die Notenbanken diesmal früher und härter reagieren

Das ist die Kernthese eines aktuellen Themenreports der Deutschen Bank, verfasst von Makrostratege Henry Allen. Seine Analyse zieht eine direkte Linie von den Ölschocks der 1970er-Jahre über die Finanzkrise 2008 bis zur heutigen Lage: Notenbanken korrigieren historisch betrachtet stets die wahrgenommenen Fehler des letzten Zyklus – und tun das oft mit Überkorrektur.

Fünf Jahre Inflation oberhalb des Ziels – das ist der Kontext, in dem die großen Notenbanken derzeit auf einen neuen Energiepreisschock reagieren müssen. Und die Reaktion fällt diesmal spürbar anders aus als noch 2022: Statt abzuwarten, signalisieren Fed und EZB bereits jetzt Zinserhöhungen – bevor die Inflation überhaupt erneut deutlich anzieht.

Das Muster ist eindeutig: Als die Fed nach dem ersten Ölschock 1973 zu zögerlich reagierte und die Inflation sich festsetzte, lieferte Paul Volcker beim zweiten Schock 1979 eine radikale Antwort – Leitzinsen bis auf 20 Prozent. Nach der schleppenden Erholung post-2008 schossen die Notenbanken in der Corona-Krise das volle Arsenal ab: Nullzinsen, billionenschwere Anleihekäufe, Jahre der Niedrigzinsversprechen. Das Ergebnis war die schwerste Inflationswelle seit Jahrzehnten – und prompt die schärfste Zinswende einer Generation.

Nun droht Geschichte sich abermals zu wiederholen. Erneut drücken steigende Energiepreise auf die Preisniveaus, erneut stehen die Währungshüter vor einem Dilemma. Doch der entscheidende Unterschied zu 2022: Diesmal wollen sie nicht reaktiv wirken. Fed-Chef Powell räumte in seiner März-Pressekonferenz offen ein, dass die Möglichkeit einer Zinserhöhung "beim Treffen tatsächlich thematisiert wurde" – zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation noch nicht erneut nach oben ausgebrochen ist.

Auch die EZB verschärft den Ton. Bundesbank-Präsident Nagel ließ in einem Bloomberg-Interview durchblicken, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern könnten – mit entsprechenden Konsequenzen für die Geldpolitik. EZB-Chefin Lagarde betonte, man werde alles Notwendige tun, damit Europa nicht erneut die Inflationsschübe von 2022 und 2023 erlebt.

Für Anleger bedeutet das: Märkte preisen Zinserhöhungen für 2026 bereits ein – bei Fed, EZB und anderen großen Zentralbanken. Der reale Leitzins in den USA könnte, sollte die Inflation bis Mai auf vier Prozent klettern und die Fed bis dahin nicht handeln, erneut in den negativen Bereich rutschen – ein Szenario, das die Notenbank um jeden Preis vermeiden will.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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