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    Siemens und Siemens Energy zweistellig erholt vom Tagestief

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Aktien nach Trump Tweet fast 12 Prozent
    • Siemens hat seit Kriegsausbruch rund 20 Prozent verloren
    • Nordseebrent fiel zeitweise unter 100 Dollar je Barrel
    AKTIEN IM FOKUS - Siemens und Siemens Energy zweistellig erholt vom Tagestief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben sich am Montag nach dem Tweet des US-Präsidenten besonders deutlich erholt. Die Papiere der Münchner drehten vom tiefsten Stand seit April 2025 aus zeitweise um fast 12 Prozent nach oben und landeten damit fast wieder bei 221 Euro. Zuletzt kosteten sie mit 210 Euro immer noch gut 3 Prozent mehr als am Vortag. Siemens hatte seit dem Kriegsausbruch 20 Prozent verloren. Ähnlich erging es Siemens Energy , die im Tagesverlauf sogar fast 13 Prozent aufholen konnten.

    Donald Trump verzichtet nach eigenen Worten angesichts produktiver Gespräche mit dem Iran über ein Ende der Kämpfe in den kommenden fünf Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen. Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran hat allerdings die Aussagen von US-Präsident Donald Trump dementiert, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington laufen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

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    Gleichwohl erholten sich die bisher stärksten Verlierer des in die vierte Woche gegangenen Kriegs ab Montagmittag deutlich. Der Druck starker Ölpreise ließ merklich nach. Die Nordseesorte Brent kostete zeitweise wieder weniger als 100 Dollar je Barrel, zuletzt waren es noch knapp 104 US-Dollar./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 148,4 auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -9,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 118,94 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von +1,59 %/+35,46 % bedeutet.




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