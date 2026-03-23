ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 606 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel Munich Re auf 606 Euro
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kursänderung
- KI bedroht Schaden und Unfallversicherer stark
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 613 auf 606 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 526 auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 68,82 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 568,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 629,00EUR was eine Bandbreite von +7,94 %/+19,54 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 606 Euro
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24 Euro Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif
Ich hatte für das Geschäftsjahr 2025 auf 22,- Euro Dividende gehofft.