Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 606 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 526 auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 68,82 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 568,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 629,00EUR was eine Bandbreite von +7,94 %/+19,54 % bedeutet.