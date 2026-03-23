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    Borussia Dortmund verpflichtet Book als Sportdirektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Nils-Ole Book wird Sportdirektor bei Borussia Dortmund
    • Wechsel vom Zweitligisten SV Elversberg zum BVB
    • Vertrag beim BVB befristet bis zum 30 Juni 2029
    Borussia Dortmund verpflichtet Book als Sportdirektor
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40-Jährige wechselt vom Fußball-Zweitligisten SV Elversberg zum BVB, bei dem der Nachfolger von Sebastian Kehl einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 erhält./edo/DP/nas

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 2,995 auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 329,53 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,94 %/+66,94 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursreaktionen auf die Kehl-Nachfolge: technisch wird bei 2,90 auf fallende Tiefs um 2,77 verwiesen, während andere bei starkem Volumen 3,50 oder sogar rund +100% sehen. Fundamental diskutiert man Kostendisziplin (Pläne für deutlich niedrigere Topgehälter von rund 800.000 €/Jahr und Gesundschrumpfen), mögliche zusätzliche Schulden (~50 Mio) und skeptische Ergebnisprognosen für 26/27.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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