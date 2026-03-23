Borussia Dortmund verpflichtet Book als Sportdirektor
- Nils-Ole Book wird Sportdirektor bei Borussia Dortmund
- Wechsel vom Zweitligisten SV Elversberg zum BVB
- Vertrag beim BVB befristet bis zum 30 Juni 2029
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40-Jährige wechselt vom Fußball-Zweitligisten SV Elversberg zum BVB, bei dem der Nachfolger von Sebastian Kehl einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 erhält./edo/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 2,995 auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 329,53 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,94 %/+66,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Hat der gemeine BVB-Aktionär Hirn und Verstand (im Gegensatz zu den bestimmten Protagonisten hier), explodiert am Montag der Aktienkurs bis mindestens 3,50…….wobei bei dieser Nachricht eigentlich mindestens 100% angesagt wären.
Endlich kann’s wieder aufwärts gehen, der gröbste Ballast ist weg.