DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer bei unverändertem fairen Aktienwert von 6,50 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Armin Kremser hob am Montag anlässlich des Abstiegs des Software-Unternehmens vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax den extremen Kursverfall der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten hervor. Er sprach von einer "extremen Unterbewertung". So liege etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 4. TeamViewer habe zudem seit 2020 fast durchgängig einen operativen Cashflow von mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet. Mit Blick auf den Anteil an Leerverkaufspositionen im Markt von um die 12 Prozent könnten zudem auch Eindeckungskäufe den Kurs künftig stützen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 4,502EUR auf Tradegate (23. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
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