Insmed Aktie steigt zweistellig - 23.03.2026

Mit einer Performance von +10,64 % konnte die Insmed Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Insmed ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der seltenen Krankheiten, bekannt für Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Mit starker Marktstellung in den USA und Europa konkurriert es mit Firmen wie Vertex und Gilead. Der Fokus auf inhalative Therapien und seltene Krankheiten bietet Insmed eine einzigartige Marktposition.

Obwohl sich die Insmed Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -21,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,34 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,62 % geändert.

Insmed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,16 % 1 Monat -14,23 % 3 Monate -21,14 % 1 Jahr +60,41 %

Informationen zur Insmed Aktie

Es gibt 216 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,59 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %.

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Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.