Börsen Update Europa - 23.03. - MDAX stark +3,74 %

Der MDAX steht bei 28.574,89 PKT und gewinnt bisher +3,74 %. Top-Werte: Delivery Hero +13,28 %, AUTO1 Group +8,77 %, Lanxess +8,01 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -1,42 %, Aurubis +0,23 %, freenet +0,84 %

Der DAX bewegt sich bei 22.883,95 PKT und steigt um +2,97 %. Top-Werte: Brenntag +7,98 %, Siemens Energy +6,69 %, Heidelberg Materials +5,83 % Flop-Werte: Vonovia -0,14 %, Rheinmetall +0,46 %, Qiagen +0,56 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:57) bei 3.485,66 PKT und steigt um +2,69 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +8,22 %, SILTRONIC AG +7,83 %, SUESS MicroTec +7,63 %

Flop-Werte: Qiagen +0,56 %, Evotec +0,77 %, freenet +0,84 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:55) bei 5.631,34 PKT und steigt um +2,88 %.

Top-Werte: Siemens Energy +6,69 %, Banco Santander +6,31 %, BBVA +5,52 %

Flop-Werte: ENI -4,01 %, TotalEnergies -1,33 %, Koninklijke Ahold Delhaize +0,30 %

Der ATX bewegt sich bei 5.286,25 PKT und steigt um +1,82 %.

Top-Werte: Lenzing +8,41 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,16 %, voestalpine +7,57 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,38 %, EVN -0,73 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,46 %

Der SMI bewegt sich bei 12.485,37 PKT und steigt um +1,77 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +7,51 %, Amrize +4,06 %, Partners Group Holding +3,96 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,03 %, Swiss Re +0,09 %, Nestle +0,56 %

Der CAC 40 steht bei 7.807,58 PKT und gewinnt bisher +2,55 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +6,79 %, Kering +6,46 %, Societe Generale +6,36 %

Flop-Werte: TotalEnergies -1,33 %, Pernod Ricard -1,28 %, ORANGE +0,03 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.909,30 PKT und steigt um +2,22 %.

Top-Werte: Sandvik +4,36 %, Assa Abloy Registered (B) +3,93 %, SSAB Registered (A) +3,78 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) +0,26 %, Telia Company +0,45 %, Tele2 (B) +0,89 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.160,00 PKT und gewinnt bisher +3,41 %.

Top-Werte: Viohalco +3,90 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,76 %, Coca-Cola HBC +3,44 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -3,18 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,23 %, Jumbo -2,01 %