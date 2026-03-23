ROUNDUP
Spritpreise steigen weiter - Diesel knapp unter Allzeithoch
- Dieselpreis nur noch 1,5 Cent vom Rekord entfernt
- Superbenzin E10 liegt fast 12 Cent unter dem Allzeithoch
- Spritpreise seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dieselpreis ist nur noch etwas mehr als einen Cent von seinem Allzeithoch entfernt. Sollte der Trend der letzten Tage anhalten, könnte der Rekord in Bälde gebrochen werden. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags hatte ein Liter Diesel 2,306 Euro gekostet, wie der ADAC mitteilte. Das waren 0,5 Cent mehr als am Samstag. Zum Allzeithoch aus dem März 2022 fehlen damit nur noch 1,5 Cent.
Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich von Samstag auf Sonntag ebenfalls leicht: um 0,2 Cent auf 2,085 Euro. Zum Allzeithoch aus dem März 2022 fehlen hier aber noch fast 12 Cent.
Seit Kriegsbeginn sind die Spritpreise stark gestiegen - auch weil der Ölpreis kräftig angezogen hat. Super ist mehr als 30 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, Diesel 56 Cent. An den Wochenenden hatte es zuletzt aber häufiger vergleichsweise geringe Anstiege gegeben. Wie es am Montag weitergeht, ist angesichts der hohen Volatilität der Preise an Zapfsäulen und Rohölmarkt aber nur schwer vorherzusehen./ruc/DP/stk
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Zwischenzeitlich steigt der Ölpreis…
Heute am Stammtisch: „Die scheiß Grünen (und auch die Veganer) sind schuld!“
Wenn es nicht sooo dermaßen erbärmlich blöd wäre, würde ich mich vor Lachen wegschmeißen.
Aber es ist leider ernst. :(
...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
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