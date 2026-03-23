Neue Studie von Cognex zeigt, dass Hersteller zunehmend erwarten, dass KI-Bildverarbeitungssysteme sowohl hohe Leistungsfähigkeit als auch einfache Handhabung bieten

NATICK, Mass., 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), der weltweit führende Anbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, gab heute die Veröffentlichung des Berichts How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity bekannt. Der neue Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus erster Hand von über 500 Herstellern, Systemintegratoren und OEMs, um zu untersuchen, wie künstliche Intelligenz Produktionslinien intelligenter, präziser und einfacher zu betreiben macht.

Eine weltweite Studie unter mehr als 500 Herstellern zeigt sich verschiebende Prioritäten, eine rasche Einführung und neue Erwartungen an Bildverarbeitungssysteme der nächsten Generation

Dem Bericht zufolge nutzt bereits mehr als die Hälfte der Befragten (57 %) KI in ihren Bildverarbeitungsprozessen, während weitere 30 % den Einsatz in naher Zukunft planen. Der Einsatz ist in der Automobil-, Elektronik- und Logistikbranche am stärksten – Branchen, in denen Produktvielfalt, engere Toleranzen und zunehmende Automatisierung Bildverarbeitungssysteme zu neuen Leistungsgrenzen führen.

„Diese Studie bestätigt, was wir weltweit beobachten: KI verbessert nicht nur die Leistungsfähigkeit der industriellen Bildverarbeitung – sie verändert auch die Art und Weise, wie Hersteller über Qualität, Effizienz und Automatisierung denken", sagte Matt Moschner, President und CEO von Cognex. „Durch die Verbindung von leistungsstarker KI und praktischer Anwendbarkeit können Fabriken intelligente Lösungen direkt vor Ort einsetzen, sich in Echtzeit anpassen und den Übergang zu einem vollständig autonomen Betrieb beschleunigen."

Genauigkeit fördert die Einführung, doch die Benutzerfreundlichkeit bestimmt den langfristigen Wert

Während eine verbesserte Genauigkeit – insbesondere die Stärke der KI bei der Erkennung subtiler und komplexer Fehler – der Hauptgrund für die anfängliche Einführung ist, zeigt die Studie, dass die Benutzerfreundlichkeit im Laufe der Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, was möglicherweise auf Produktverbesserungen zurückzuführen ist.

Befragte mit mehr als drei Jahren Erfahrung im Bereich KI-Bildverarbeitung gaben deutlich häufiger an, dass KI-Systeme:

leicht auf mehrere Standorte skalierbar sind: +10,9 Prozentpunkte (86,1 % gegenüber 75,3 %)

schnell zu entwickeln und einzuführen sind: +9,1 Prozentpunkte (81,2 % gegenüber 72,1 %)

„Neuere KI-Bildverarbeitungslösungen bieten Funktionen wie intuitive Visualisierungstools, zuverlässige Prüfpfade, geringere Datenanforderungen und eine geringere Abhängigkeit von Fachwissen", sagte Shirin Saleem, Vice President of Engineering bei Cognex. „Diese Fortschritte haben die Kluft zwischen dem wahrgenommenen Implementierungsrisiko und der tatsächlichen Benutzererfahrung erheblich verringert."