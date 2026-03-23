Book neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund

"Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt", sagte Dortmunds Sportchef Lars Ricken, der Book als "Wunschkandidaten" bezeichnete.

DORTMUND (dpa-AFX) - Nils-Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund . Der 40 Jahre alte bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.

Book: Emotionale Verbindung seit Kindheitstagen



"Wir haben großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln", sagte Ricken und nannte als Beleg Books Arbeit beim saarländischen Dorfclub, den er von der Regionalliga in die Spitzengruppe der 2. Liga geführt hatte.

Der frühere Profi von Rot Weiss Ahlen, dem MSV Duisburg und der SV Wehen Wiesbaden war 2018 vom Scout zum Sportdirektor der SVE geworden und 2023 zum Sportvorstand befördert worden. "Obwohl er noch jung ist, besitzt er bereits sehr viel Erfahrung in der Branche", sagte Dortmunds Clubchef Carsten Cramer.

Die Dortmunder hatten die Gespräche mit Book schnell vorangetrieben. Am Montag war eine grundsätzliche Einigung mit dem 40-Jährigen durchgesickert. Die Einigung der Clubs erfolgte danach rasant. "Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Nicht nur deshalb möchte ich der SV Elversberg, allen voran Dominik Holzer, dafür danken, dass ich meine Arbeit in Dortmund direkt beginnen kann", sagte der gebürtige Westfale Book.

Schlotterbeck-Verlängerung als zentrale Aufgabe



Erst am Sonntag hatte der BVB die Trennung von Kehl bekanntgegeben. Die Entscheidung kam zum damaligen Zeitpunkt überraschend - auch, wenn es im Dortmunder Umfeld immer wieder Kritik an Kehl gegeben hatte. Der frühere Nationalspieler war als Fußballprofi und Funktionär fast ein Vierteljahrhundert beim westfälischen Traditionsclub tätig gewesen.

Auf Book warten nun zahlreiche Aufgaben. Als eine der wichtigsten gilt die Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, soll unbedingt gehalten werden und die Dortmunder Mannschaft als Führungsfigur langfristig prägen.

Zudem gilt es, die Kaderplanung für die kommende Saison voranzutreiben. Der BVB steckt im Umbruch. Unter anderem Abwehrspieler Niklas Süle und Offensivmann Julian Brandt verlassen den Club. Bei weiteren potenziellen Stammspielern ist offen, ob sie beim aktuellen Tabellenzweiten bleiben./lap/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 2,995 auf Tradegate (23. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 330,08 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +67,22 %/+67,22 % bedeutet.



