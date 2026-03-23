Wellgistics Health Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über 105.000.000 $ zur Prüfung einer möglichen Übernahme von Neuritek Therapeutics, Inc.

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 23. März 2026 / Wellgistics Health, Inc. („Wellgistics“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:WGRX) gab heute bekannt, dass es eine nicht-exklusive, unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) unterzeichnet hat, um eine mögliche Übernahme von Neuritek Therapeutics, einer auf Neurowissenschaften spezialisierten Forschungsorganisation, zu prüfen.

Die geplante Transaktion, die vollständig in Aktien abgewickelt werden soll, zielt im Falle ihres Abschlusses darauf ab, die bestehende umsatzgenerierende Gesundheitsplattform von Wellgistics zu stärken, indem die Kompetenzen im Umfeld des technologiegestützten Kerngeschäfts – dem Apothekenvertrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen – erweitert werden. Durch sein integriertes Ökosystem, das die Abwicklung von Verschreibungen, den Großhandel und KI-gesteuerte Lösungen für den Patientenzugang umfasst, verbindet Wellgistics Hersteller, Anbieter und ein landesweites Netzwerk unabhängiger Apotheken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Einbindung einer forschungsorientierten Organisation die Abstimmung zwischen Arzneimittelentwicklung und -vermarktung stärken könnte, was eine frühere Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern ermöglicht, die Transparenz der Pipeline verbessert und zusätzliche Umsatzchancen unterstützt, während gleichzeitig der langfristige Aktionärswert durch eine stärker integrierte und differenzierte Plattform gesteigert wird.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Zustimmung durch die Vorstände der jeweiligen Parteien sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird oder dass die geplante Transaktion zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt vollzogen wird. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und verpflichtet keine der Parteien, die geplante Transaktion abzuschließen. Der Umfang, die Struktur und die Bedingungen einer möglichen Transaktion werden derzeit noch geprüft und können sich infolge der laufenden Due-Diligence-Prüfung und der Verhandlungen wesentlich ändern.