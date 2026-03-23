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    BHB Brauholding: EBITDA legt zu

    BHB Brauholding: EBITDA legt zu
    Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 17,5 Mio. Euro (GJ 2024: 18,3 Mio. Euro) erlitten, beim EBITDA jedoch einen leichten Anstieg auf 1,70 Mio. Euro (GJ 2024: 1,60 Mio. Euro) erzielt. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe sich die EBITDA-Marge spürbar auf 9,7 Prozent (GJ 2024: 8,7 Prozent) verbessert. Basierend auf den neuen GBC-Schätzungen erwarte das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 einen leichten Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. Euro und eine weitere Verbesserung des EBITDA auf 1,96 Mio. Euro. Im Folgejahr 2027 solle ein erneuter Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf 18,29 Mio. Euro bzw. 2,07 Mio. Euro gelingen. Die von GBC erwartete Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis könne dann primär durch die weitere Expansion im alkoholfreien Getränkebereich erreicht werden. Außerdem eröffne sich für BHB durch die sich fortsetzende Marktkonsolidierung die Chance auf attraktive Zukäufe und Kooperationen. In der Folge senken die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel auf 3,05 Euro (zuvor: 3,40 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03.2026, 14:00 Uhr)

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    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 3,05 EUR



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